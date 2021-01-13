Германия

Немцы завершили трансфер футболиста.

Официальный Twitter Байера сообщает, что защитник Манчестер Юнайтед Тимоти Фосу-Менса присоединился к леверкузенцам.

Отмечается, что нидерландский футболист подписал с немецкой командой соглашение до 2024 года.

По данным СМИ, ранее Юнайтед предлагал футболисту новое трехлетнее соглашение, но защитник отклонил его, так как не видел будущего в стане "красных дьяволов".

В текущем сезоне Фосу-Менса появился на поле в трех матчах во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.