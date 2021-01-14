Германия

Футболист до конца сезона будет играть в Германии.

Спортивный директор Айнтрахта Фреди Бобич прокомментировал возвращение Луки Йовича в клуб на правах аренды.

"В последнее время Луке в Мадриде было нелегко. Для него важно вернуться на правильный путь. Он очень хотел вернуться в Айнтрахт.

Лука может использовать следующие несколько месяцев, чтобы вернуться к прежним кондициям в знакомой обстановке.

Реал Мадрид знает, что он в хороших руках с нами и что он может здесь развиваться. И нам понеятно, что у нас есть еще один отличный вариант в центре атаки", — сказал Бобич пресс-службе клуба.

Отметим, что Йович будет защищать цвета Айнтрахта до конца сезона-2020/21.

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