Германия

Берлинцы на своем поле минимально обыграли Байер.

Байер в рамках поединка 16-го тура чемпионата Германии отправился в гости к Униону и уступил с минимальным счетом.

Берлинцы смогли открыть счет в матче лишь на 88-ой минуте усилиями Тойхерта и набрали три балла, что позволило им выйти на четвертое место.

Унион Берлин - Байер 1:0

Гол: Тойхерт, 88

Унион Берлин: Люте — Триммель, Хюбнер, Кнохе, Фридрих, Ленц — Андрих, Премель, Ингвартсен, Беккер (Тойхерт, 25; Рюэрсон, 90) — Авонийи (Бюльтер, 76).

Байер: Градецки — Драгович, Та, Тапсоба, Синкгравен — Баумгартлингер (Арангис, 70), Демирбай, Амири — Шик (Аларио, 70), Бэйли, Диаби.

Предупреждения: Фридрих — Та