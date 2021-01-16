Германия

Мюнхенцам нужен бразильский защитник.

Бавария хочет подписать защитника Реала Эдера Милитана в летнее трансферное окно, утверждает Goal.

Мюнхенская команда рассматривает бразильца в качестве замены Алабе, который вскоре должен покинуть клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Эдер Милитан провел 20 поединков, в которых не смог отметиться результативными действиями. В текущем же на его счету лишь три игры.

Напомним, что на бразильского защитника также претендует другой топ-клуб — Ливерпуль.