Германия

Удачный для столичного коллектива поединок был омрачен скандалом.

В рамках поединка 16-го тура немецкой Бундеслиги, берлинский Унион на своем поле принимал леверкузенский Байер, одержав итоговую победу с минимальным преимуществом по счету (1:0).

Однако, куда большее внимание привлек инцидент перед финальным свистком, когда футболисты обеих команд вступили в потасовку между собой.

Надием Амири был предупрежден за эмоции непосредственно после гола соперников на 88-й минуте, после чего не успокоился, вступив в перепалку со скамейкой запасных хозяев. К потасовке подключились остальные партнеры по команде игрока Байера, а уже в последствии, в интервью DAZN, капитан "фармацевтов" Джонатан Та рассказал о подробностях инцидента.

"Вначале, был простой разговор на повышенных тонах, но затем прозвучало оскорбление "ср***й афганец", после чего ситуация вышла из-под контроля. Подобному нет места в футболе, независимо от накопившихся эмоций. Надеюсь, что последствия этого будут самыми суровыми для провинившихся", — считает немецкий футболист.

В то же самое время, наставник Униона Урс Фишер заверил, что ничего подобного со стороны своих подопечных не слышал: "Я ничего не слышал в процессе ссоры. После матча мне кто-то сказал, что были слова, которые не имеют отношения к происходящему на поле. Надо разобраться. Если это правда, то приношу извинения от лица всего клуба".

Словам главного тренера вторил пресс-секретарь берлинского клуба Кристиан Арбайт: "Расизму нет места ни на футбольном поле, ни в где-либо еще в обществе. Мы приносим свои извинения, если подобные высказывания имели место быть".

В следующем туре Унион Берлин сыграет в гостях у РБ Лейпциг, а леверкузенскому Байеру предстоит на своем поле принять дортмундскую Боруссию.