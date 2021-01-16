Германия

Дортмундский клуб не сумел переиграть аутсайдера Бундеслиги.

Дортмундская Боруссия принимала Майнц на Сигнал Идуна Парк в рамках поединка 16-го тура Бундеслиги.

Уже на второй минуте матча обладатель звания Golden Boy-2020 Эрлинг Холанд открыл счет, однако гол был отменен арбитром после просмотра VAR.

В начале второй половины встречи полузащитник гостей Левин Озтунали сумел переиграть Романа Бюрки и сделал счет 0:1. Хозяева сумели отыграться на 73-й минуте. Томас Менье получил отскок на углу штрафной и мощно пробил в нижний угол ворот.

Спустя несколько минут Марко Ройс не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар после фола защитника Майнца Александра Хака.

Дортмундский клуб так и не сумел забить победный гол в данной встрече. По итогу данного поединка "шмели" продолжают занимать четвертую строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

Боруссия Д — Майнц 1:1

Боруссия Д: Бюрки — Менье, Загаду (Аканжи), Хуммельс, Геррейро — Джан, Беллингхем (Мукоко), Санчо, Ройс, Брандт — Холланд

Майнц: Центнер — Ниахте, Белль, Хак, Озтунали, Латца (Штогер), Баррейро, Боэтиюс (Тауэр), Мвене — Куайсон (Онисво), Буркард (Салаи)

Предупреждения: Джан — Мвене, Хак

Незабитый пенальти: Ройс, 76