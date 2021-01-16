Завершились матчи 16-го тура Бундеслиги.
Матч Лейпциг - Вольфсбург, Getty Images
16 января 2021, 18:40
Завершились очередные поединки 16-го тура Бундеслиги.
Вердер на своем поле обыграл Аугсбург, забив два гола в концовке поединка. Лейпциг в гостях не сумел обыграть Вольфсбург, оставшись на втором месте в турнирной таблице.
Кельн с Гертой и Хоффенхайм с Арминией в свою очередь не забили ни единого гола в своих матчах. Оба поединка завершились нулевой ничьей.
Вердер - Аугсбург 2:0
Голы: Гебре Селасси, 84, Агу, 87
Вердер: Павленка- Велькович, Топрак, Фридль — Гебре Селласи, Эггештайн, Мбом, Мовальд (Рашица), Агу — Сарджент (Груев), Зельке (Шмид)
Аугсбург: Гикевич — Оксфорд (Грегорич), Гауэлеу, Удуохай, Педерсен — Калиджури (Гумми), Хедира (Цивейя), Груэсо, Варгас (Саренрен-Базее) — Хан, Финбогассон (Нидерлерхнер)
Предупреждения: Калиджури
Вольфсбург — РБ Лейпциг 2:2
Голы: Вегхорст, 22, Штеффен, 35 — Мукиеле, 5, 42
Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио — Шлагер, Гилавоги, Баку (Брекало), Герхардт, Штеффен (Филипп) — Вегхорст
РБ Лейпциг: Гуляши — Орбан, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле (Клостерманн), Кампль (Клюйверт), Хайдара, Анхелиньо, Забитцер, Ольмо (Поульсен) — Форсберг (Нкунку)
Предупреждения: Отавио, Мбабу, Вегхорст, Лакруа — Мукиеле, Кампль, Анхелиньо
Кельн — Герта 0:0
Кельн: Хорн — Кестич, Борнов, Чичос — Эхизибуэ (Модест), Шкири, Эктор (Озджан), Хорн Я (Якобс), Вольф, Дрекслер (Рексбечай) — Дуда
Герта: Шволов — Пекарик, Штарк, Альдерете, Миттельштадт (Нетц) — Дарида, Тузар, Гендузи, Лукебакио (Кунья) — Пентек, Кордоба (Редан)
Предупреждения: Кестич, Чичос — Альдерете, Дарида, Кордоба