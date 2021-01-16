Германия

Завершились матчи 16-го тура Бундеслиги.

Завершились очередные поединки 16-го тура Бундеслиги.

Вердер на своем поле обыграл Аугсбург, забив два гола в концовке поединка. Лейпциг в гостях не сумел обыграть Вольфсбург, оставшись на втором месте в турнирной таблице.

Кельн с Гертой и Хоффенхайм с Арминией в свою очередь не забили ни единого гола в своих матчах. Оба поединка завершились нулевой ничьей.

Вердер - Аугсбург 2:0

Голы: Гебре Селасси, 84, Агу, 87

Вердер: Павленка- Велькович, Топрак, Фридль — Гебре Селласи, Эггештайн, Мбом, Мовальд (Рашица), Агу — Сарджент (Груев), Зельке (Шмид)

Аугсбург: Гикевич — Оксфорд (Грегорич), Гауэлеу, Удуохай, Педерсен — Калиджури (Гумми), Хедира (Цивейя), Груэсо, Варгас (Саренрен-Базее) — Хан, Финбогассон (Нидерлерхнер)

Предупреждения: Калиджури

Вольфсбург — РБ Лейпциг 2:2

Голы: Вегхорст, 22, Штеффен, 35 — Мукиеле, 5, 42

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио — Шлагер, Гилавоги, Баку (Брекало), Герхардт, Штеффен (Филипп) — Вегхорст

РБ Лейпциг: Гуляши — Орбан, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле (Клостерманн), Кампль (Клюйверт), Хайдара, Анхелиньо, Забитцер, Ольмо (Поульсен) — Форсберг (Нкунку)

Предупреждения: Отавио, Мбабу, Вегхорст, Лакруа — Мукиеле, Кампль, Анхелиньо

Кельн — Герта 0:0

Кельн: Хорн — Кестич, Борнов, Чичос — Эхизибуэ (Модест), Шкири, Эктор (Озджан), Хорн Я (Якобс), Вольф, Дрекслер (Рексбечай) — Дуда

Герта: Шволов — Пекарик, Штарк, Альдерете, Миттельштадт (Нетц) — Дарида, Тузар, Гендузи, Лукебакио (Кунья) — Пентек, Кордоба (Редан)

Предупреждения: Кестич, Чичос — Альдерете, Дарида, Кордоба