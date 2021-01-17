Германия

Серб дважды поразил ворота после выхода на замену.

В рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги Айнтрахт во Франкфурте обыграл Шальке (3:1).

В первом тайме командам удалось отличиться по разую Силва вывел вперед Айнтрахт, а Гоппе счет сравнял.

Однако на 72-й минуте поединка Лука Йович, вышедший на замену, забил второй гол франкфуртцев, а спустя 20 минут оформил дубль.

Айнтрахт - Шальке 3:1

Голы: Силва, 28, Йович, 72, 90+2 — Гоппе, 29

Айнтрахт: Трапп — Абрахам, Хинтереггер (Хрустич, 52), Ндика, Дурм (Йович, 72), Костич — Соу, Хасебе, Баркок (Камада, 79), Юнес (Туре, 79) — Силва



Шальке: Фарманн — Колашинац, Настасич, Кабак, Беккер — Арит (Очипка, 80), Сердар, Стамбули, Раман (Бездоган, 61) — Ут, Гоппе (Кутуджу, 87).

Предупреждения: Кутуджу