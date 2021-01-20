Германия

Завершились матчи 17-го тура Бундеслиги.

В поединке 17-го тура чемпионата Германии Лейпциг в родных стенах сумел минимально одолеть берлинский Унион.

Лейпциг - Унион 1:0

Гол: Форсберг, 70

Лейпциг: Гуляши — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле (Адамс, 77), Нкунку (Хайдара, 87), Кампль (Форсберг, 60), Сабитцер, Анхелиньо, Ольмо (Поульсен, 87) — Сорлот

Унион: Луте — Хубнер (Гентнер, 76), Кнохе, Фридрих — Ленц (Гиссельманн, 81), Ингвартсен, Грисбек (Энко, 81), Андрих, Райерссон — Авонийи (Бюльтер, 60), Тойхерт (Даяку, 61)

Предупрежения: Анхелиньо — Гиссельманн

В параллельном поединке Арминия без особых проблем справилась со Штутгартом, забив три безответных гола.

Арминия - Штутгарт 3:0

Голы: Клос, 27, Кемпф, 47 (автогол), Доан, 86)

Арминия: Ортега — Брютнер, Пипер, Нильссон, Лауренс — Доан (Суку, 89), Хартель, Кинце, Ябо (Гебауэр, 62) — Клос (Зойферт, 81), Кордова (Шипплок, 62)

Штутгарт: Кобель — Кемпф, Антон, Штенцель (Клеменс, 57) — Соса (Чурдилов, 64), Форстер (Дидави, 64), Эндо, Мангаля, Климович, Кулибали (Массимо, 57) — Каладжич

Предупреждения: Ябо

Также Фрайбург расписал боевую ничью с Айнтрахтом. Каждая из команд забила по два гола.

Фрайбург — Айнтрахт 2:2

Голы: Шаллаи, 32, Петерсен, 63 — Юнес, 6, Шлоттербек, 76 (автогол)

Фрайбург: Мюллер — Кублер (Темпельманн, 86), Гульде, Шлоттербек, Гюнтер — Шаллаи (Чон, 59), Линхарт, Хаберер (Кейтель, 75), Грифо — Холер (Петерсен, 58), Демитрович (Хайнц, 86)

Айнтрахт: Трапп — Ндика, Хинтереггер, Тута — Костич, Юнес (Хрустич, 85), Хасебе (Йович, 67), Соу, Баркок (Камада, 46), Туре (Чендлер, 80) — Силва

Предупреждения: Холер, Демитрович, Гульде — Баркок, Тута, Йович