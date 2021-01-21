Германия

Менеджер рассказал о текущей форме своей команды.

Главный тренер Баварии Ханси Флик прокомментировал лидерство своей команды в турнирной таблице после победы над Аугсбургом (1:0).

"У нас 39 очков, и мы на первом месте. Было важно после двух поражений вернуться на победный путь, ведь главное – это результат. Все остальное мы проанализируем, чтобы в следующий раз сыграть еще лучше. Мы хотим на протяжении 90 минут доминировать так, как мы это делали в первом тайме, когда должны были решить судьбу матча в свою пользу. В этом случае дальнейшая игра была бы другой.

После перерыва мы допускали слишком много ошибок и играли уже не так, как в первой половине. Наша цель – оставаться на вершине. В матче с Шальке мы должны прибавить", – сказал Флик официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник Баварии Франк Рибери готов в будущем вернуться в Бундеслигу.