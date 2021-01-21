Опытный нападающий продолжает искать новые вызовы в своей карьере.
Франк Рибери, Getty Images
21 января 2021, 07:05
Согласно информации, полученной ресурсом Goal.com, французский нападающий флорентийской Фиорентины Франк Рибери намерен совершить очередную попытку покорить немецкую Бундеслигу, перейдя в один из тамошних клубов летом 2021 года.
Именно в этот период завершит свое действие двухлетний контракт футболиста с "фиалками", который он подписал в качестве свободного агента, предварительно завершив отношения с мюнхенской Баварией.
В новом сезоне 37-летний футболист имеет стабильную игровую практику, приняв участие в 16 поединках (1096 минут) за свой клуб, оформив четыре голевые передачи, однако все равно остается готовым к новым вызовам в своей карьере.
Трансферный портал Transfermarkt оценивает его текущую трансферную стоимость в 3 млн евро.
Ближайший поединок, в котором сможет принять участие Рибери, состоится 23 января, когда Фиорентина на своем поле будет принимать Кротоне.