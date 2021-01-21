Италия

Опытный нападающий продолжает искать новые вызовы в своей карьере.

Согласно информации, полученной ресурсом Goal.com, французский нападающий флорентийской Фиорентины Франк Рибери намерен совершить очередную попытку покорить немецкую Бундеслигу, перейдя в один из тамошних клубов летом 2021 года.

Именно в этот период завершит свое действие двухлетний контракт футболиста с "фиалками", который он подписал в качестве свободного агента, предварительно завершив отношения с мюнхенской Баварией.

В новом сезоне 37-летний футболист имеет стабильную игровую практику, приняв участие в 16 поединках (1096 минут) за свой клуб, оформив четыре голевые передачи, однако все равно остается готовым к новым вызовам в своей карьере.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает его текущую трансферную стоимость в 3 млн евро.

Ближайший поединок, в котором сможет принять участие Рибери, состоится 23 января, когда Фиорентина на своем поле будет принимать Кротоне.