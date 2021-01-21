Голкипер высказался о форме команды.
Мануэль Нойер, getty images
21 января 2021, 09:57
Голкипер Баварии Мануэль Нойер дал свой комментарий после минимальной победы его команды в поединке против Аугсбурга.
"Во втором тайме игра в атаке у нас получалась не так хорошо, как в первом. Мы были слишком уверены в том, что забьем.
Конечно, мы не доминировали над соперником так, как раньше, но в то же время не стоит говорить только о плохом. Мы выиграли второй матч подряд. Это посыл конкурентам», – сказал Нойер официальному сайту баварцев.
Ранее свое мнение о победе над "фуггерами" и ситуации в команде высказал главный тренер Баварии Ханси Флик.