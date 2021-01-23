Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Боруссия М на своем поле обыграла Боруссию Д в рамках поединка 18-го тура чемпионата Германии.

Команды обменялись двумя голами в первой половине игры, а уже во второй гладбахцы добились победного результата.

Предлагаем вам обзор матча:

Боруссия М – Боруссия Д 4:2

Голы: Эльведи, 11, 32, Бенсебаини, 49, Тюрам, 78 — Холанд, 22, 28.

Боруссия М: Зоммер — Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер — Хофманн (Тюрам, 65), Нойхаус, Крамер, Закария (Херрманн, 84) — Плеа (Эмболо, 71), Штиндль (Вольф, 71).

Боруссия Д: Бюрки — Геррейро, Хуммельс, Аканжи, Морей — Джан, Беллингхем (Мукоко, 80) — Брандт, Ройс (Рейна, 70), Санчо — Холанд.

Предупреждения: Крамер, 90.