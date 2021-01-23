Германия

Яркая победа не позволила Майнцу покинуть зону вылета.

В 18-м туре чемпионата Германии настоящей сенсацией стала встреча занимающего второе место РБ Лейпциг и обосновавшегося на предпоследней позиции Майнца.

Фаворит поединка, выступавший в гостях, дважды вел в счете, но еще до перерыва укрепившийся зимой Майнц дважды сравнивал счет.

А во втором тайме хозяева забили победный мяч и смогли отстоять свой успех.

РБ Лейпциг сохранил вторую строчку, но упустил возможность сократить отставание от Баварии (4 пункта), а Майнц, несмотря на три очка, продолжает оставаться в зоне вылета.

Майнц — РБ Лейпциг 3:2

Голы: Ниакате, 24, 35, Баррейро, 50 — Адамс, 15, Халстенберг, 30.

Майнц: Центнер — Сент-Жюст, Белль, Ниакате — да Коста, Баррейро (Буркардт, 87), Кор (Тауэр, 79), Мвене (Штогер, 67) — Латца (Езтунали, 66) — Квайсон (Салаи, 67), Онисиво.

РБ Лейпциг: Гулачи — Орбан, Упамекано, Халстенберг (Нкунку, 55) — Забитцер — Адамс (Мукиеле, 77), Ольмо (Хван, 77), Айдара (Самарджич, 61), Анхелиньо — Форсберг (Клюйверт, 61), Серлот.

Предупреждения: Ниакате, да Коста — Халстенберг, Адамс, Орбан, Серлот.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.