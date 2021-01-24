Германия

Берлинцы лишились тренера на экваторе сезона.

Официальный сайт Герты сообщает, что клуб принял решение отправить в отставку главного тренера команды Бруно Лаббадию.

Также отмечается, что берлинцы прекратили сотрудничество с генеральным менеджером Михаэлем Преецом. Известно, что Прееца до конца сезона заменит Анте Фридрих, а с тренером для команды клуб определится в ближайшее время.

Напомним, Лаббадиа возглавил Герту в апреле прошлого года. В текущем сезоне берлинцы набрали за 18 поединков всего 17 очков, занимая 14-е место.

Ранее сообщалось, что полузащитник Маттео Гендузи, права которого принадлежат Арсеналу, может досрочно вернуться в лондонский клуб.