Хозяева трижды поразили ворота соперника, при этом не пропустив.
Хоффенхайм - Кельн, getty images
24 января 2021, 21:05
Хоффенхайм принимал Кельн на своем поле в рамках поединка 18-го тура чемпионата Германии и добился победы со счетом 3:0.
Хозяева быстро открыли счет усилиями Крамарича, а позже закрепили преимущество голом Баумгартнера. Точный удар Крамарича во втором тайме снял все вопросы.
Хоффенхайм — Кельн 3:0
Голы: Крамарич, 7, 75, Баумгартнер, 28
Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Пош, Адамс — Гачинович (Кадержабек, 75), Йон, Руди, Самассеку (Богарде, 88), Баумгартнер — Крамарич (Даббур, 82), Бебу (Адамян, 75).
Кельн: Хорн — Эхизибуэ (Тильманн, 31), Хорн, Борнаув, Честич (Хорхе Мере, 30), Каттербах (Якобс, 61) — Хектор (Реджбечай, 66), Шкири, Дрекслер — Дуда (Модест, 61) — Вольф.
Предупреждения: Бебу, Пош — Честич, Шкири, Мере