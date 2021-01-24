Германия

Хозяева трижды поразили ворота соперника, при этом не пропустив.

Хоффенхайм принимал Кельн на своем поле в рамках поединка 18-го тура чемпионата Германии и добился победы со счетом 3:0.

Хозяева быстро открыли счет усилиями Крамарича, а позже закрепили преимущество голом Баумгартнера. Точный удар Крамарича во втором тайме снял все вопросы.

Хоффенхайм — Кельн 3:0

Голы: Крамарич, 7, 75, Баумгартнер, 28

Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Пош, Адамс — Гачинович (Кадержабек, 75), Йон, Руди, Самассеку (Богарде, 88), Баумгартнер — Крамарич (Даббур, 82), Бебу (Адамян, 75).

Кельн: Хорн — Эхизибуэ (Тильманн, 31), Хорн, Борнаув, Честич (Хорхе Мере, 30), Каттербах (Якобс, 61) — Хектор (Реджбечай, 66), Шкири, Дрекслер — Дуда (Модест, 61) — Вольф.

Предупреждения: Бебу, Пош — Честич, Шкири, Мере