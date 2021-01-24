Германия

Немецкий универсальный футболист повесил бутсы на гвоздь.

Кевин Гросскройц решил завершить карьеру футболиста в возрасте 32 лет. Об этом футболист сообщил в своем Instagram-аккаунте.



Немецкий футболист за свою карьеру выступал за Боруссию Д (236 матчей, 27 голов, 37 ассистов), Рот Вейсс Ахен (97, 24, 11), Юрдинген (51, 1, 4), Дармштадт (28, 3, 3), Штутгарт (28, 1, 0).

Все его успехи связаны с дортмундцами. Именно в их составе Гросскройц становился двукратным чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.

Со сборной немец становился чемпионом мир в 2014 году.

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