Кевин Гросскройц решил завершить карьеру футболиста в возрасте 32 лет. Об этом футболист сообщил в своем Instagram-аккаунте. 


Немецкий футболист за свою карьеру выступал за Боруссию Д (236 матчей, 27 голов, 37 ассистов), Рот Вейсс Ахен (97, 24, 11), Юрдинген (51, 1, 4), Дармштадт (28, 3, 3), Штутгарт (28, 1, 0). 

Все его успехи связаны с дортмундцами. Именно в их составе Гросскройц становился двукратным чемпионом Германии и обладателем Кубка страны. 

Со сборной немец становился чемпионом мир в 2014 году. 

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