Джереми Фримпонг продолжит карьеру в Бундеслиге.
Джереми Фримпонг, ФК Байер
27 января 2021, 21:19
Байер на своем официальном сайте объявил о переходе правого защитника Джереми Фримпонга из шотландского Селтика.
20-летний нидерландец подписал с новым клубом долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года.
Финансовые детали сделки между футболистом и "фармацевтами" не уточняются. По данным Transfermarkt, его трансфер обошелся леверкузенскому клубу в 11 миллионов евро.
В текущем сезоне Джереми Фримпонг провел за Селтик 30 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться одним голом и пятью результативными передачами.
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