Германия

Джереми Фримпонг продолжит карьеру в Бундеслиге.

Байер на своем официальном сайте объявил о переходе правого защитника Джереми Фримпонга из шотландского Селтика.

20-летний нидерландец подписал с новым клубом долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года.

Финансовые детали сделки между футболистом и "фармацевтами" не уточняются. По данным Transfermarkt, его трансфер обошелся леверкузенскому клубу в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Джереми Фримпонг провел за Селтик 30 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться одним голом и пятью результативными передачами.

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