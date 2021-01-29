Германия

Football.ua представляет разбор манеры поведения на поле главной ударной силы мюнхенской Баварии.

Лучший бомбардир (44 гола за 47 поединков) прошлого сезона в мировом футболе, польский нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски в свои 32 года уже достаточно долго находится в центре внимания футбольной общественности. Однако долгожданное признание он получил лишь недавно, что в очередной раз дает отличный повод взглянуть на данного игрока с точки зрения футбольной тактики, в чем нам поможет специальный материал авторитетного ресурса The Coaches Voice.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик не скрывает важности Роберта Левандовски в успехах его команды, которая в прошлом году сумела завоевать все возможные трофеи на внутренней арене, а также стать обладателем титула Лиги чемпионов УЕФА и Суперкубка УЕФА. "Левандовски, с одной стороны, очень важен для нас на поле, — говорил в одном из своих интервью Флик, — Однако он также является лидером команды в раздевалке. Он ведет за собой партнеров, и с его мнением действительно считаются".

Тактический анализ

Левандовски — идеальный универсальный нападающий. Количество голов, которые ему удается забивать, лишь подчеркивает его статус "элитарного" игрока. При этом, это далеко не единственная сильная сторона в его игре. Он обладает креативом, самоотверженностью, трудолюбием и в равной степени оказывается счастлив, когда забивает голы из пределов штрафной или открывается во втором фронте атаки.

Тот факт, что ему удавалось оставаться эффективным под руководством разных тренеров с непохожими друг на друга стилями игры — от "гегенпрессинга" Юргена Клоппа в Боруссии Дортмунд до безжалостного владения мячом со стороны Пепа Гвардиолы времен работы в Баварии — красноречиво говорит о широком спектре его футбольных навыков.

Тем не менее, он в первую очередь — бомбардир, а его результативность в равной степени обеспечивается грамотным взаимодействием с партнерами по команде и индивидуальным мастерством в завершении. Сезон за сезоном, он неизменно входит в число игроков, совершивших наибольшее количество ударов по воротам в Европе, и, согласно показателю ожидаемого количества голов (xG) от fbref.com, он, как правило, забивает примерно столько голов, сколько у него появляется быть шансов.

Это лишь подчеркивает, что его целью является создание исключительных ситуаций для забитого мяча, вместо продуцирования "половинчатых" ситуаций в завершающей стадии. Впрочем, это совершенно не означает, что он не способен реализовать неявный момент для взятия ворот.

Проблема для противников, которые сталкиваются с Левандовски, заключается в том, что поляк способен грамотно сыграть на любом участке поля, где бы он ни оказался, поэтому защитникам, зачастую, приходится встречать его как можно вышел, где он не сможет иметь возможность для прямого удара по воротам или совершения обостряющей передачи.

Левандовски блестяще умеет находить простор даже против глубоко расположенной защиты, против которой нередко приходится играть мюнхенской Баварии. Он хорошо просчитывает свои перемещения внутри чужой штрафной, предпочитая отрываться от своего прямого опекуна в тот момент, когда взгляд того сосредоточен на мяче. Это создает достаточный промежуток между ним и его противником, чтобы он мог застать своего оппонента врасплох неожиданным получением контроля.

Роберт грамотно выбирает ориентацию своего тела в пространстве еще до момента получения мяча, благодаря ему нередко имеет возможность для нанесения удара в одно касание.

Отдельная его способность — эффективная игра в воздухе, что приносит ему и Баварии огромное количество голов со второго этажа. Форвард умеет перемещаться между защитниками для того, чтобы подобрать правильную позицию в конечной точке подачи, после чего наносит прямой удар по воротам. При этом, ему удается качественно работать корпусом против опекунов, а развитые способности прыжка помогают ему превосходить практически любого соперника в верховой борьбе.

Отметить стоит также и хорошую реакцию на подборы — как от своих отраженных ударов, так и от выстрелов товарищей по команде — грамотно используя при этом неуверенную игру защитников и качественный анализ траектории полета мяча.

Левандовски не стесняется играть и из второго фронта атаки, занимая глубокую позицию вместе с мячом, в ожидании подключения партнеров по команде. Учитывая совокупность его футбольных навыков, а также его перемещения по полю и способность забивать голы из любой ситуации, будет трудно найти настоящую слабость в его игре.

Роль для Баварии

Может показаться нелепым, что игрок с его габаритами, силой и воздушными способностями также может являться сильным дриблером, способным быстро продвигаться с мячом в ногах, но Левандовски достиг восхитительных успехов и в этом компоненте. Чего стоит только тот факт, что он возглавлял линию атаки одной из лучших в контригре и прессинге команд, выступая под руководством Юргена Клоппа в дортмундской Боруссии, где он выиграл титул Бундеслиги в сезоне-2010/11 и 2011/12, и чем продолжил заниматься в составе Баварии.

В эпоху Флика Бавария демонстрирует смелость в прессинге, часто располагаясь с настолько агрессивной высокой линией обороны, что каждый из их центральных защитников оказывается на половине поля противника. Их цель — сузить пространство, на котором их противники могут попытаться разыграть позиционную атаку — иногда получается оставить оппонентам лишь начальную треть поля с их стороны.

Как центральный нападающий, Левандовски пытается заставлять соперников быстрее расставаться с мячом, поджимая в сторону одной из штрафных, а также предотвращать любые переводы флангов в их игре, обрезая линии передачи между центральными защитниками ниже. У него также достаточно хорошо развито ускорение для того, чтобы атаковать оппонентов, как только он подмечает плохой прием или малейшее колебание в действиях у своей жертвы.

При Флике меньше внимания уделяется владению мячом, чем при Гвардиоле, при этом быстрые переходы в наступление и контратаки становятся еще более важными. После того, как мяч был возвращен — зачастую из-за того, что атакующие игроки Баварии принуждали своих противников к этому, — те, кто учувствовал в прессинге тут же разворачивают выступление в сторону чужих ворот.

Бавария обладает внушительным набором скоростных игроков на флангах в лице Кингсли Комана, Лероя Сане, Сержа Гнабри и Дугласа Косты. Зачастую, именно эти игроки, а не Левандовски, стараются сразу совершать продвижение в глубину чужой половины. Левандовски, в свою очередь, наоборот — стремится приблизится к мячу, чтобы помочь с переходом атаки между ее фазами и создать пространство для других. Затем он попытается присоединиться ко второй волне атаки, совершив забегание в штрафную, пытаясь успеть в завершении фланговой передачи.

Учитывая доминирование Баварии в Бундеслиге, Левандовски и партнеры регулярно сталкиваются с низким блоком со стороны защиты, основной целью которого является отключение позиционных атак мюнхенцев, поэтому молниеносные переходы, когда у соперника возникают свободные зоны, являются ключом к их успеху.

Левандовски также наладил эффективное партнерство с Томасом Мюллером, который играет в роли "десятки" в предпочитаемой Фликом тактической расстановке 4-2-3-1. Они совершают скоординированные движения в противоположных направлениях, создавая промежутки, через которые более глубоко расположенные полузащитники, такие как Йосуа Киммих и Леон Горецка, могут делать обостряющие передачи. Когда Левандовски начинает эпизод в высокой позиции, он опускается глубже за счет взаимодействия с Мюллером, после чего возвращается в свою зону, но уже не имеет при этом непосредственного опекуна.

Несмотря на разнообразие талантов в атаке Баварии, их самый надежный путь к голам — это невероятная способность их талисмана в атаке находить пространство для точного удара в чужой штрафной. Этот навык, а также его понимание со своими товарищами по команде, позволяют не иссякать потоку голов в исполнении Левандовски, несмотря на то, что он продолжает разменивать сезон за сезоном на наивысшем уровне.

Источник: The Coaches Voice

Перевод: Илья Береза, Football.ua