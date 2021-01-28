Германия

Полузащитник вернулся в родной чемпионат.

Макс Майер подписал контракт до конца текущего сезона с Кельном, сообщает официальный сайт "козлов".

В последнем сезоне в Германи Макс провел за Шальке 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Затем он перешел в Кристал Пэлас.

Выступления у немецкого полузащитника в стане "орлов" не задались — они покинул команду накануне на правах свободного агента.

Напомним, что ранее Кельн объявил об арендном соглашении с нападающим Брюгге Дэннисом Бонавентуре.