Полузащитник вернулся в родной чемпионат.
Макс Майер, фото Кельн
28 января 2021, 21:27
Макс Майер подписал контракт до конца текущего сезона с Кельном, сообщает официальный сайт "козлов".
В последнем сезоне в Германи Макс провел за Шальке 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Затем он перешел в Кристал Пэлас.
Выступления у немецкого полузащитника в стане "орлов" не задались — они покинул команду накануне на правах свободного агента.
Напомним, что ранее Кельн объявил об арендном соглашении с нападающим Брюгге Дэннисом Бонавентуре.