Стали известны стартовые составы команд для поединка 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют мюнхенская Бавария и зинсхаймский Хоффенхайм.
Марк Рока, Getty Images
30 января 2021, 15:38
В матче девятнадцатого тура немецкой Бундеслиги действующий чемпион страны, мюнхенская Бавария, на своем поле будет принимать Хоффенхайм.
Ханс-Дитер Флик в отчетном поединке смог рассчитывать на появление в правом фланге обороны Бенжамена Павара, а в атакующем звене полузащитников Лероя Сане сменил Кингсли Коман. При этом, в опорную зону, в пару к Киммиху, отправился испанец Марк Рока.
У Хоффенхайма, по сравнению с предыдущей успешной игрой против Кельна (3:0), изменений в стартовом составе не набюдается.
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Рока, Киммих — Гнабри, Т. Мюллер, Коман — Левандовски.
Запасные: Хоффманн, Зюле, Сане, Дуглас Коста, Чупо-Мотинг, Сарр, Эрнандес, Ричардс, Мусиала.
Запасные: Пентке, Кадержабек, Даббур, Гриллич, Бельфодил, Фогт, Адамян, Богард, Байер.
Хоффенхайм: Бауманн — Адамс, Нордтвейт, Пош — Гачинович, Самассеку, Джон — Руди, Баумгартнер — Бебу, Крамарич.
Матч Бавария — Хоффенхайм начнется в 16:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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