Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют мюнхенская Бавария и зинсхаймский Хоффенхайм.

В матче девятнадцатого тура немецкой Бундеслиги действующий чемпион страны, мюнхенская Бавария, на своем поле будет принимать Хоффенхайм.

Ханс-Дитер Флик в отчетном поединке смог рассчитывать на появление в правом фланге обороны Бенжамена Павара, а в атакующем звене полузащитников Лероя Сане сменил Кингсли Коман. При этом, в опорную зону, в пару к Киммиху, отправился испанец Марк Рока.

У Хоффенхайма, по сравнению с предыдущей успешной игрой против Кельна (3:0), изменений в стартовом составе не набюдается.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Рока, Киммих — Гнабри, Т. Мюллер, Коман — Левандовски.

Запасные: Хоффманн, Зюле, Сане, Дуглас Коста, Чупо-Мотинг, Сарр, Эрнандес, Ричардс, Мусиала.



Хоффенхайм: Бауманн — Адамс, Нордтвейт, Пош — Гачинович, Самассеку, Джон — Руди, Баумгартнер — Бебу, Крамарич.