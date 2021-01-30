Германия

Бавария взяла реванш у Хоффенхайма за поражение в первом круге

Коллектив Себастьяна Хенесса не сумел справиться с давлением соперника после перерыва.

Бавария — Хоффенхайм, Getty Images

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Бавария — Хоффенхайм 4:1

Голы: Боатенг, 32, Мюллер, 42, Левандовски, 57, Гнабри, 63 — Крамарич, 44



Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Зюле, 87), Алаба, Дэвис — Рока (Мусиала, 69), Киммих — Гнабри, Т. Мюллер (Чупо-Мотинг, 74), Коман (Дуглас Коста, 74) — Левандовски.



Хоффенхайм: Бауманн — Адамс (Фогт, 58), Нордтвейт, Пош — Гачинович (Кадержабек, 58), Самассеку (Гриллич, 74), Джон — Руди, Баумгартнер (Бельфодил, 74) — Бебу (Даббур, 81), Крамарич.



Предупреждение: Рока.