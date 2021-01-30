Германия

Закончились три поединка чемпионата Германии.

В рамках поединков Бундеслиги Айнтрахт на своем поле обыграл Герту благодаря двум голам Андре Силвы. Боруссия М, в свою очередь, на выезде поделила очки с Унионом, который набрал отличный ход.

В еще одном матче Шальке гостил у Вердера и смог набрать важнейшее очко с точки зрения борьбы за сохранение прописки.

Айнтрахт Ф — Герта 3:1

Голы: Андре Силва, 68, 90+5, Хинтереггер, 85

Айнтрахт Ф: Трапп — Хинтереггер, Ндика, Тута — Баркок (Йович, 61), Хасебе (Роде, 76), Костич, Соу — Камада (Хрустич, 82), Юнес (Туре, 61), Андре Силва.

Герта: Ярстейн — Клюнтер, Штарк, Торунарига, Нетц (Миттельштедт, 46) — Тузар (Нганкам, 89), Аскасибар (Дарида, 89), Гендузи (Левен, 89) — Лукебакио (Лекки, 77), Пионтек, Матеус Кунья.

Предупреждения: Тута — Тузар, Торунарига, Пьонтек, Кунья

Унион Берлин — Боруссия М 1:1

Голы: Кнохе, 31 — Плеа, 59

Унион Берлин: Люте (Кариус, 69) — Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек (Бюльтер, 79) — Гиссельманн, Гентнер (Грисбек, 66), Андрих, Ингвартсен — Авонийи (Похьянпало, 79), Тойхерт (Даяку, 85).

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Вольф (Херрманн, 90), Хофманн (Штиндль, 75), Крамер (Нойхаус, 58), Закария — Плеа (Эмболо, 90), Тюрам.

Предупреждения: Шлоттербек — Крамер, Розе, Закария, Нойхаус

Вердер — Шальке 1:1

Голы: Мовальд, 77 — Маскарель, 38

Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Топрак (Мойсандер, 90), Велькович, Фридль — Агу (Аугустинссон, 46), Битенкур, Эггештайн, Мбом (Мевальд, 46), Шмид (Рашица, 46) — Сарджент (Осако, 61).

Шальке: Фарманн — Беккер, Настасич, Кабак, Колашинац — Стамбули, Маскарель (Тиав, 80), Шопф (Бужеляб, 46) — Харит (Виллиам, 70), Ут, Хопп (Хунтелар, 80).

Предупреждения: Стамбули, Ферманн, Хунтелар, Тиав