Германия

Дубль Вольфа и гол Реджбечая принесли в копилку "козлов" три очка.

Завершился поединок 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Кельн сошелся в домашнем противостоянии с Арминией.

Благодаря дублю Вольфа в первом тайме, а также взятию ворот в исполнении Реджбечая после перерыва, хозяева записали в свой актив три очка и покинули зону вылета.

Кельн - Арминия 3:1

Голы: Вольф, 10, 28, Реджбечай, 63 — Кордова, 73

Кельн: Хорн, Чихос, Хорхе Мере, Хорн, Каттербах, Вольф, Схири, Реджбечай (Майер, 90), Дуда (Дрекслер, 69), Якобс (Озджан, 82), Деннис (Тильманн, 82).

Арминия: Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер (ван дер Хорн, 89), Барретт-Лаурсен, Ябо (Суку, 62), Доан, Хартель (Зойферт, 86), Кунце, Шипплок (Кордова, 62), Клос.

Предупреждения: Якобс, Дуда - Суку.