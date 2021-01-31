Дубль Вольфа и гол Реджбечая принесли в копилку "козлов" три очка.
Кельн - Арминия, Getty Images
31 января 2021, 18:25
Завершился поединок 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Кельн сошелся в домашнем противостоянии с Арминией.
Благодаря дублю Вольфа в первом тайме, а также взятию ворот в исполнении Реджбечая после перерыва, хозяева записали в свой актив три очка и покинули зону вылета.
Кельн - Арминия 3:1
Голы: Вольф, 10, 28, Реджбечай, 63 — Кордова, 73
Кельн: Хорн, Чихос, Хорхе Мере, Хорн, Каттербах, Вольф, Схири, Реджбечай (Майер, 90), Дуда (Дрекслер, 69), Якобс (Озджан, 82), Деннис (Тильманн, 82).
Арминия: Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер (ван дер Хорн, 89), Барретт-Лаурсен, Ябо (Суку, 62), Доан, Хартель (Зойферт, 86), Кунце, Шипплок (Кордова, 62), Клос.
Предупреждения: Якобс, Дуда - Суку.