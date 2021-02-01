Футболист уже присоединился к команде.
Хоффенхайм
01 февраля 2021, 17:14
Хоффенхайм достиг договоренности с Баварией об аренде защитника Криса Ричардса. Об этом сообщает пресс-служба "сине-белых".
Арендное соглашение с 20-летним американцем заключено до конца текущего сезона.
В текущем сезоне Ричардс провел 7 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, а также 8 за Баварию ІІ.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.