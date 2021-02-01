Хоффенхайм достиг договоренности с Баварией об аренде защитника Криса Ричардса. Об этом сообщает пресс-служба "сине-белых".

Арендное соглашение с 20-летним американцем заключено до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Ричардс провел 7 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, а также 8 за Баварию ІІ.

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