Германия

Футболист уже присоединился к команде.

Хоффенхайм достиг договоренности с Баварией об аренде защитника Криса Ричардса. Об этом сообщает пресс-служба "сине-белых".

Арендное соглашение с 20-летним американцем заключено до конца текущего сезона.

„Chris ist ein zweikampfstarker und sehr schneller Verteidiger, der trotz der herausragenden Konkurrenz im Bayern-Kader bereits zu Einsatzzeiten gekommen ist.“



🗣️ Alex #Rosen#TSG | #Richards pic.twitter.com/ReXwpyUOY2 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 1, 2021

В текущем сезоне Ричардс провел 7 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, а также 8 за Баварию ІІ.

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