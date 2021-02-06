Германия

Однако берлинская команда все равно уступила действующему чемпиону.

Руне Ярстейн в матче против Баварии, Getty Images

Руне Ярстейн в матче против Баварии, Getty Images

Выездной поединок против берлинской Герты в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги для мюнхенской Баварии начинался с нереализованного пенальти в исполнении Роберта Левандовски.

Голкипер "Старой дамы" норвежец Руне Ярстейн сумел отразить удар польского нападающему, благодаря чему стал автором редкого достижения в рамках немецкого первенства.

Согласно данным статистического портала Opta, страж ворот берлинского клуба стал вторым в истории Бундеслиги, кому удавалось справиться с ударом Левандовски с одиннадцатиметровой отметки.

Его предшественником, по забавному совпадению, стал нынешний партнер Роберта по мюнхенской Баварии — Мануэль Нойер, который справился с ударом форварда в далеком 2013-м году, когда тот выступал в составе дортмундской Боруссии.

В итоге, "Красная машина" одержала победу над соперниками по отчетному поединку со счетом 1:0, в очередной раз укрепившись в качестве лидера турнирной таблицы.