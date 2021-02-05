Мюнхенцы набрали три очка благодаря голу Комана.
Кингсли Коман, getty images
05 февраля 2021, 22:58
Бавария в поединке 20-го тура чемпионата Германии отправилась в гости к Герте и добилась победы при непростой игре.
Единственный гол в матче забил Кингсли Коман, отметившись после передачи Томаса Мюллера.
Обратим внимание также на дебют Сами Хедиры в стане берлинцев.
Герта — Бавария 0:1
Гол: Коман, 21
Герта: Ярстейн — Пекарик, Штарк, Торунарига (Альдерете, 46), Миттельштедт — Дарида (Гендузи, 56), Тузар, Аскасибар (Хедира, 81) — Лукебакио (Леки, 81), Пионтек (Радонич, 63), Матеус Кунья.
Бавария: Нойер — Павар, Алаба, Зюле, Люка Эрнандес - Киммих, Сане (Дуглас Коста, 73), Мюллер, Гнабри (Толиссо, 73), Коман )Шупо-Мотинг, 86) - Левандовски
Предупреждения: Дарида, Хедира — Павар
На 12-ой минуте Роберт Левандовски не забил пенальти.