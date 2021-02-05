Германия

Мюнхенцы набрали три очка благодаря голу Комана.

Бавария в поединке 20-го тура чемпионата Германии отправилась в гости к Герте и добилась победы при непростой игре.

Единственный гол в матче забил Кингсли Коман, отметившись после передачи Томаса Мюллера.

Обратим внимание также на дебют Сами Хедиры в стане берлинцев.

Герта — Бавария 0:1

Гол: Коман, 21

Герта: Ярстейн — Пекарик, Штарк, Торунарига (Альдерете, 46), Миттельштедт — Дарида (Гендузи, 56), Тузар, Аскасибар (Хедира, 81) — Лукебакио (Леки, 81), Пионтек (Радонич, 63), Матеус Кунья.

Бавария: Нойер — Павар, Алаба, Зюле, Люка Эрнандес - Киммих, Сане (Дуглас Коста, 73), Мюллер, Гнабри (Толиссо, 73), Коман )Шупо-Мотинг, 86) - Левандовски

Предупреждения: Дарида, Хедира — Павар

На 12-ой минуте Роберт Левандовски не забил пенальти.