Германия

Юный футболист леверкузенского Байера продолжает переписывать рекорды.

Как сообщает статистический портал Opta, с помощью забитого мяча на 68-й минуте поединка против Штутгарта (5:2) в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги, полузащитник леверкузенского Байера Флориан Вирц сумел установить историческое достижение для национального первенства Германии.

В возрасте 17-и лет, 9-и месяцев и 3-х дней юный футболист стал первым игроком данного состязания, которому покорялась отметка в пять забитых мячей до наступления совершеннолетия.

Полузащитник в текущем сезоне стал прямым наследником славы Кая Хаверца в составе "фармацевтов", приняв участие в 24-х поединках, по ходу которых отличился семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Продолжать наращивать показатели результативности Вирц сможет в ближайшей домашней игре Байера против Майнца.