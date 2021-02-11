Германия

Полицейские нашли девушку мертвой в своей квартире в Берлине.

Касия Ленхардт, бывшая девушка центрального защитника Баварии Жерома Боатенга, была найдена мертвой полицейскими в собственной квартире в Берлине.

Подозрений на убийство нет, однако причины смерти 25-летней модели следствию еще предстоит установить.

Как сообщила пресс-служба Баварии, Боатенг не примет участия в финальном поединке клубного чемпионата мира против Тигрес, поскольку он досрочно улетит в Мюнхен по причинам личного характера.

Стоит отметить, что случилось данное происшествие спустя чуть более неделю после того, как Жером и Касия прекратили свои отношения.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.