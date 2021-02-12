Роберт Левандовски, getty images
12 февраля 2021, 10:18
Бавария в финальном поединке клубного чемпионата мира играла против УАНЛ Тигрес и добилась минимальной победы.
Роберт Левандовски считает, что историческое достижение немецкого клуба надолго останется в памяти болельщиков.
"Мы просто хотели победить. Теперь у нас есть шесть кубиков, это великая история не только для мюнхенской Баварии, но и для всего футбола. То, как мы играли, будет храниться долго", — приводит слова поляка официальный сайт Баварии.