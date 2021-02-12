Германия

Завершился первый поединок 21-го тура Бундеслиги.

РБ Лейпциг принимал Аугсбург в рамках 21-го тура немецкого чемпионата.

Хозяева открыли счет в поединке на 38-й минуте благодаря успешно реализованному пенальти в исполнении Дани Ольмо. Спустя пять минут полузащитника Лейпцига Кристофер Нкунку удвоил преимущество своего клуба после идеальной передачи Поульсена.

Гости сумели отыграть один мяч в середине второй половины встречи: Даниэль Калиджури точно пробил с одиннадцатиметровой отметки.

По итогу данной встречи команда Юлиана Нагельсмана (44 очка) сократила отставание от мюнхенской Баварии до 4 очков. Аугсбург же продолжил свое пребывание на 13-й строчке турнирной таблицы с 22-мя баллами.

РБ Лейпциг — Аугсбург 2:1

Голы: Ольмо, 38 (с пенальти), Нкунку, 43 — Калиджури, 76 (с пенальти)

РБ Лейпциг: Гуляши — Клостерманн, Орбан, Хальстенберг — Мукиеле (Конате), Кампль (Адамс), Анхелиньо, Хайдара (Сорлот), Нкунку — Ольмо (Забитцер), Поульсен

Аугсбург: Гикевич — Оксфорд, Гауэлэу, Сухи (Нидерлерхнер), Педерсен — Штробль (Рихтер), Груэсо (Хедира), Гумми, Бенеш (Варгас), Калиджури — Хан

Предупреждения: Клостерманн, Орбан, Адамс — Оксфорд, Гауэлэу, Сухи, Гикевич, Бенеш

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.