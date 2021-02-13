Германия

Команды выдали результативный поединок.

Боруссия Д принимала Хоффенхайм в рамках поединка 21-го тура чемпионата Германии и сыграла вничью со счетом 2:2.

Дортмундцы открыли счет в середине первой половины игры, но затем пропустили дважды. Гол Холанда в последние минуты принес хозяевам один балл.

Боруссия Д — Хоффенхайм 2:2

Голы: Санчо, 24, Холанд, 81 — Даббур, 31, Бебу, 51

Боруссия Д: Хитц — Джан, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни (Дауд, 59), Брандт (Мукоко, 60), Санчо, Рейна (Ройс, 59), Беллингем (Шульц, 71) — Холанд.

Хоффенхайм: Бауманн — Фогт, Кадержабек (Гачинович, 64), Пош, Гриллич - Руди, Самассеку, Баумгартнер, Йон — Даббур (Сков, 88), Бебу.

Предупреждения: Дилэйни, Аканджи — Руди, Гриллич, Фогт, Пош, Самассеку, Даббур, Гачинович