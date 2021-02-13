Завершился поединок 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором берлинский Унион принимал на своем поле последнюю команду турнирной таблицы — Шальке.

Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы вскрыть оборону друга друга и выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Унион — Шальке 0:0

Унион Берлин: Кариус, Триммель, Хюбнер, Кнохе, Фридрих, Гиссельманн, Гентнер (Премель, 69), Андрих, Похьянпало (Муса, 62), Ингвартсен, Авонийи (Тойхерт, 85).

Шальке: Фарманн, Беккер, Мустафи, Тиав, Колашинац, Стамбули, Виллиам (Раман, 64), Бенталеб (Бужеляб, 64), Сердар, Харит, Хопп.

Предупреждения: Триммель, Хюбнер, Муса - Виллиам, Харит.