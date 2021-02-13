Команды не смогли реализовать свои моменты в этом противостоянии.
Унион - Шальке, Getty Images
13 февраля 2021, 21:24
Завершился поединок 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором берлинский Унион принимал на своем поле последнюю команду турнирной таблицы — Шальке.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы вскрыть оборону друга друга и выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Унион — Шальке 0:0
Унион Берлин: Кариус, Триммель, Хюбнер, Кнохе, Фридрих, Гиссельманн, Гентнер (Премель, 69), Андрих, Похьянпало (Муса, 62), Ингвартсен, Авонийи (Тойхерт, 85).
Шальке: Фарманн, Беккер, Мустафи, Тиав, Колашинац, Стамбули, Виллиам (Раман, 64), Бенталеб (Бужеляб, 64), Сердар, Харит, Хопп.
Предупреждения: Триммель, Хюбнер, Муса - Виллиам, Харит.