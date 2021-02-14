Хозяева отправили в ворота соперника два безответных гола.
Айнтрахт Ф - Кельн , фото getty images
14 февраля 2021, 18:26
Айнтрахт принимал на своем поле Кельне в рамках поединка 21-го тура чемпионата Германии и добыл уверенную победу.
Франкфуртцы открыли счет в начале второй половины игры, а потом удвоили преимущество усилиями Н`Дики.
Айнтрахт Ф — Кельн 2:0
Голы: Силва, 57, Н`Дика, 79
Айнтрахт Ф: Трапп — Дурм (Роде, 71), Хинтереггер, Ндика, Тута — Хасебе, Костич, Соу (Йович, 71), Камада (Цубер, 82), Юнес (Туре, 71) — Андре Силва.
Кельн: Хорн — Чихос, Мере, Честич, Хорн — Вольф (Лимниос, 82), Шкири, Озджан (Дрекслер, 72), Реджбечай — Дуда (Тильманн, 46), Деннис (Арокодаре, 72).
Предупреждения: Соу, Туре