Поединок Бундеслиги закончился без забитых голов.
Вольфсбург - Боруссия М, getty images
14 февраля 2021, 20:58
Боруссия М в рамках поединка 21-го тура отправилась в гости к Вольфсбургу и сыграла в "сухую" ничью.
Обе команды неплохо выглядели в атакующей фазе, но так и не смогли распечатать ворота друг друга за девяносто минут игрового времени.
Вольфсбург — Боруссия М 0:0
Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио — Арнольд, Штеффен (Жоао Виктор, 80), Герхардт, Шлагер — Баку, Вегорст.
Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Штиндль, Крамер, Хофманн (Эмболо, 80), Лазаро (Вольф, 70), Нойхаус — Плеа.
Предупреждения: Брукс — Бенсебаини, Плеа, Эмболо