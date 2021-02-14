Германия

Поединок Бундеслиги закончился без забитых голов.

Боруссия М в рамках поединка 21-го тура отправилась в гости к Вольфсбургу и сыграла в "сухую" ничью.

Обе команды неплохо выглядели в атакующей фазе, но так и не смогли распечатать ворота друг друга за девяносто минут игрового времени.

Вольфсбург — Боруссия М 0:0

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио — Арнольд, Штеффен (Жоао Виктор, 80), Герхардт, Шлагер — Баку, Вегорст.

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Штиндль, Крамер, Хофманн (Эмболо, 80), Лазаро (Вольф, 70), Нойхаус — Плеа.

Предупреждения: Брукс — Бенсебаини, Плеа, Эмболо