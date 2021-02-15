Германия

На вакантный с лета пост тренера Боруссии М уже есть несколько кандидатов.

Сменить Марко Розе, уходящего в Боруссию Д, могут Флориан Кохфелдт, Джесси Марш, Ади Хюттер и Марк ван Боммель — считает Kicker.

Имена наставников Вердера, РБ Зальцбург и Айнтрахта Ф обсуждались с тех пор, как появились слухи о возможном уходе Розе из Боруссии М. Теперь к этой группе добавился ван Боммель, не добившийся особых успехов в ПСВ.

А вот еще один голландец, тренер Аякса Эрик тен Хаг, заявил, что работа с "жеребцами" его не интересует.

Должность тренера Боруссии М станет вакантной в июне 2021 года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.