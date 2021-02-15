Германия

Компенсация за Марко Розе составит 5 миллионов евро.

Главный тренер Боруссии из Менхенгладбаха Марко Розе принял окончательное решение покинуть клуб и перебраться в Дортмунд — сообщил официальный сайт "жеребцов".

Тренер решил воспользоваться возможностью уйти за год до окончания срока действия контракта (истекает летом 2022 года). При этом Боруссия Д выплатит Боруссии М компенсацию в размере 5 миллионов евро.

"В последние несколько недель мы много обсуждали этот вопрос с Розе, – сказал спортивный директор гладбахцев Макс Эберль. – Его желание перейти в Боруссию Д осталось неизменным, однако в оставшееся время он приложит все силы, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов и финишировать как можно выше в Бундеслиге с Боруссией М".

В настоящий момент обе Боруссии делят 6-7 места в чемпионате Германии, отставая от Топ-4 на 6 пунктов, а в Лиге чемпионов «жеребцам» предстоит встретиться в 1/8 финала с Манчестер Сити.

За свою тренерскую карьеру Розе работал в Локомотиве Лейпциг, РБ Зальцбург и Боруссии М.

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