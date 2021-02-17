Германия

Футболист не поможет Баварии в ближайших играх.

Защитник мюнхенской Баварии Бенжамен Павар сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, вероятнее всего, Павар заразился COVID-19 от форварда клуба Томаса Мюллера, заболевание которого выявили неделю назад.

Так француз будет обязан провести на самоизоляции 14 дней.

Это значит, что он не поможет Баварии в двух играх: против Айнтрахта в чемпионате Германии и против Лацио в 1/8 финала Лиги чемпионов.

К слову, на счету Павара 19 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, в которых голов он не забивал.

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