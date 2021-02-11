Германия

Футболист Баварии пропустит важную игру своей команды.

Как сообщает немецкой подразделение Sky Sports со ссылкой на свои источники, нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер получил положительный результат при тестировании на коронавирус COVID-19 во время заключительной тренировки перед финалом Клубного чемпионата мира.

Таким образом, участие немецкого футболиста в решающей игре за трофей против мексиканского Тигрес исключается.

В текущем сезоне Мюллер является ключевым звеном в построении Ханса-Дитера Флик, приняв участие в 31-м поединке, в котором сумел оформить 13 голов и 14 голевых передач.

Матч Бавария — Тигрес состоится 11 февраля, начало в 20:00 по киевскому времени. Football.ua поведет текстовую трансляцию данного поединка.