Футболист Баварии пропустит важную игру своей команды.
Томас Мюллер, Getty Images
11 февраля 2021, 11:40
Как сообщает немецкой подразделение Sky Sports со ссылкой на свои источники, нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер получил положительный результат при тестировании на коронавирус COVID-19 во время заключительной тренировки перед финалом Клубного чемпионата мира.
Таким образом, участие немецкого футболиста в решающей игре за трофей против мексиканского Тигрес исключается.
В текущем сезоне Мюллер является ключевым звеном в построении Ханса-Дитера Флик, приняв участие в 31-м поединке, в котором сумел оформить 13 голов и 14 голевых передач.
Матч Бавария — Тигрес состоится 11 февраля, начало в 20:00 по киевскому времени. Football.ua поведет текстовую трансляцию данного поединка.