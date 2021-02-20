Германия

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Бундеслиги.

Боруссия Дортмунд в рамках поединка 22-го тура чемпионата Германии отправится в гости к Шальке.

Шальке — Боруссия Д

Суббота, 20 февраля, 19:30. Гельзенкирхен, Фелтинс-Арена.

Обе команды подходят к матчу на несколько неожиданных позициях. Шальке хоть и приучил к тому, что последние сезоны его не увидишь в борьбе за еврокубки, но последнее место — это уже что-то. Разгромная победа над Хоффенхаймом со счетом 4:0 вселила надежды в фанатов, но, как оказалось, радоваться причин не было.

Боруссия Д, в свою очередь, идет на шестой позиции, хотя ожидалось, что именно дортмундцы составят Баварии конкуренцию за чемпионский титул. "Шмели" подходят к игре после матча в Лиге чемпионов среди недели. Эмоциональный фон у команды отличный, ведь была добыта победа со счетом 3:2, но сколько сил игроки оставили в том матче?

Шальке в последних трех играх даже ни разу не смог забить, тогда как Боруссия Д забивала сама и позволяла это делать соперникаv в крайних пяти поединках. Сложно предположить чья "манера" возьмет верх в этом противостояния, но хочется верить, что Шальке найдет в себе силы сродни матча с Хоффенаймом и даст бой, ведь это дерби.

Особого внимания достойны кадровые проблемы обеих команд. Тренерский штаб дортмундцев, скорее всего, не сможет рассчитывать на основного голкипера Бюрки. Точно не сыграют Витсель, Шмельцер и Пищек. У гельзенкирхенцев же не будет Хунтелаара, Пасиенсии и Скржибски — очень серьзные проблемы для атакующей линии.

Интересные факты:

Было забито более 2,5 голов в последних 6 выездных матчах Боруссии Д в Бундеслиге.

Шальке не забивал в 6 из последних 8 домашних матчей в Бунедслиге.

Шальке проиграл 7 из последних 8 домашних матчей в Бунедслиге.



В последних 4 домашних матчах Шальке в Бунедслиге. было забито более 2,5 голов.

Боруссия Дортмунд проиграли последние 3 выездных матча в Бунедслиге.

Не сыграют: Людевиг, Скржибски, Пасиенсия, Хунтелаар — Витсель, Загаду, Шмельцер, Пищек