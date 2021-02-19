Германия

Завершился поединок 22-го тура Бундеслиги.

Арминия принимала Вольфсбург в рамках 22-го тура Бундеслиги.

Гости открыли счет уже в середине первого тайма: полузащитник Вольфсбурга Штеффен поразил ворота соперника на 29-й минуте встречи.

Второй тайм для Арминии начался неудачно. На 47-й минуте Штеффен оформил дубль, а еще спустя 7 минут Арнольд довел счет до разгромного.

По итогу встречи команда Гласнера поднялась на вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Арминия же продолжила свое пребывание на 16-м месте с 18-ю баллами в активе.

Арминия — Вольфсбург 0:3

Голы: Штеффен, 29, 47, Арнольд, 54

Арминия: Ортега — Брюннер, Пипер, Нильссон, Лаурсен (Де Медина) — Кунце, Приетль, Доан (Гебауер), Влап (Кордова), Фогльзаммер (Окугава) — Клос (Шипплок)

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Лакруа (Понграчич), Брукс, Отавио — Арнольд (Филипп), Шлаггер (Гилавоги), Баку, Герхардт, Штеффен (Брекало) — Вегхорст (Бялек)

Предупреждения: Брукс, Гилавоги

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