Италия

Завершился поединок 23-го тура Серии А.

Фиорентина принимала Специю в рамках 23-го тура Серии А.

Хозяева открыли счет лишь на 51-й минуте поединка благодаря голу Душана Влаховича, а спустя 14 минут Гаэтано Кастровилли удвоил преимущество своего клуба.

До разгромного счет довел Валентин Эссерик на 83-й минуте встречи.

По результатам матча Фиорентина поднялась на 12-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 25 очков. Специя же опустила на 16-ю строчку с 24-я баллами.

Фиорентина - Специя 3:0

Голы: Влахович, 51, Кастровилли, 65, Эссерик, 83

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Мартинес — Венути (Касерес), Бонавентура (Кастровилли), Пульгар, Амрабат (Валеро), Бираги (Игор) — Куаме (Эссерик), Влахович

Специя: Проведель — Виньяли (Пикколи), Исмайли, Шабо, Маркицца (Рамос) — Эстевес, Риччи, Маджоре (Лео Сена) — Гьяси, Агудело (Галабинов), Сапонара (Верде)

Предупреждения: Амрабат, Эссерик, Валеро, Мартинес

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