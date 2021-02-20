Германия

Предлагаем вам вспомнить самые яркие противостояния между Боруссией Д и Шальке.

"Мать всех немецких дерби", а именно дерби Рура, является чуть ли не самым горячим противостоянием в Германии, каждый матч собирая тысячи зрителей у экранов телевизоров и мониторов. В длительной и насыщенной истории противостояния дортмундской Боруссии и Шальке было огромное множество ярких и запоминающихся поединков, в том числе в минувшем десятилетии. О них и поговорим.

Шальке – Боруссия Д 1:3, 10 тур Бундеслиги-2013/14

В сезоне-2013/14 Боруссия долгое время дышала в спину мюнхенской Баварии Хосепа Гвардиолы, к 10 туру потеряв лишь пять очков. Шальке же, на момент очной встречи, находился на седьмой позиции, безнадежно отстав от Дортмунда.

Явным фаворитом в этой дуэли выглядела команда Юргена Клоппа, что она по итогу и доказала, однако выезд на Фелтинс Арену получился далеко не легкой прогулкой для "шмелей".

Градус борьбы накалился еще перед стартовым свистком, когда фанаты из Дортмунда задержали начало матча пиротехническим шоу, да так, что их пришлось успокаивать Роману Вайденфеллеру.

Боруссия сумела открыть счет в стартовой пятнадцатиминутке усилиями летнего новичка команды – Пьер-Эмерика Обамеянга, замкнувшего прострел Марко Ройса. Шальке имел отличную возможность сравнять счет, когда в середине тайма получил право на пенальти. Тем не менее, плотный удар Кевина-Принса Боатенга, по иронии судьбы бывшего игрока дортмундцев, сумел парировать Вайденфеллер.

Начало второго тайма ознаменовалось роскошным выстрелом Нури Шахина, мастера подобных ударов, из-за штрафной, но "кобальтовые" и не думали сдаваться.

Макс Майер возродил интригу, однако Боруссия сумела добить воспрянувших было духом хозяев голом Якуба Блащиковски в самой концовке и увезти три очка из Гельзенкирхена.

Боруссия Д – Шальке 3:0, 23 тур Бундеслиги-2014/15

Сезон-2014/15 ознаменовался необъяснимым провалом дортмундского клуба, который долгое время барахтался в зоне вылета. Шальке большую часть дистанции отчаянно сражался за зону Лиги чемпионов, успев по ходу той кампании сменить Йенса Келлера на Роберто ди Маттео, но это не помогло – "кнаппен" заняли лишь шестую позицию, зато оказались выше ненавистных врагов из Дортмунда.

А вот по личным встречам в том сезоне дела обстояли несколько по-другому. Шальке без особых проблем справился с кризисной Боруссией в первом круге (2:1), а вот ответный визит на Сигнал Идуна Парк получился для них весьма негостеприимным.

Долгое время "шмели" никак не могли распечатать ворота Тимона Велленройтера, однако в самой концовке хозяев, что называется, прорвало.

Первый гол, который записал на свой счет Пьер-Эмерик Обамеянг, навсегда останется в истории этого противостояния. Думаем, многие помнят то легендарное празднование габонца и Марко Ройса в стиле Бэтмена и Робина.

Не прошло и минуты, как второй гвоздь в крышку "кобальтового" гроба вбил Генрих Мхитарян. Шальке откровенно поплыл, кульминацией чего стал финальный гол в исполнении Марко Ройса, воспользовавшегося глупейшей ошибкой Велленройтера.

Боруссия Д – Шальке 3:2, 12 тур Бундеслиги-2015/16

В сезоне-2015/16 Боруссия побила все возможные рекорды для вице-чемпиона в чемпионате Германии, ну а Шальке вновь лихорадило по ходу кампании под руководством экс-наставника Падерборна Андре Брайтенрайтера.

В матче первого круга на Вестфалленштадионе хватало всего – и зрелищности, и борьбы. Арбитр встречи Феликс Брых выписал сразу семь желтых карточек обоим коллективам, а интрига держалась вплоть до финального свистка.

Маттиас Гинтер сначала ассистировал Синдзи Кагаве в эпизоде с первым взятием ворот, а затем и сам замкнул подачу с углового от Генриха Мхитаряна. Между этими голами успели отличиться и "кобальтовые" – Лерой Сане совершил проход по флангу и выкатил мяч на блюдечке Класу-Яну Хунтелару.

В начале второй половины встречи дортмундцы сумели увеличить разрыв в счете усилиями любителя забивать в Рурском дерби – Обамеянга, элегантно покатившего сферу в дальний угол, а после отпраздновавшего гол в футболке с надписью "Вы помните?".

В начале заключительной двадцатиминутки Хунтелар оформил дубль, элегантной подсечкой сократив отставание до минимума. Шальке попытался провести финальный штурм, но ничего из этого не выжал.

Боруссия Д – Шальке 4:4, 13 тур Бундеслиги-2017/18

Разумеется, данная подборка попросту не могла обойтись без легендарного во всех смыслах камбэка "плутов" на Сигнал Идуна Парк в ноябре 2017 года.

Этот матч стал началом конца Петера Боша в Дортмунде, уволенного спустя месяц после данного фиаско. Результаты команды до встречи с Шальке и так оставляли желать лучшего, а в игре был виден явный регресс, но подобный результат руководство клуба тренеру не простило.

А начиналось для "шмелей" все очень даже здорово. Боруссия на кураже просто разрывала гостей в первом тайме, проделав в галере Доменико Тедеско четыре увесистых пробоины. Забивали все и на любой вкус – от Обамеянга до Марио Гетце.

Тедеско сумел подобрать необходимые слова в перерыве, и Шальке бросился отыгрываться.

Гвидо Бургшталлер и Амин Харит сумели отыграть два мяча, но все по-прежнему было в руках хозяев поля. Тем не менее, "шмели" будто впали в состояние анабиоза, беспомощно наблюдая за героическим отыгрышем соперника.

Помогло "плутам" и удаление Пьер-Эмерика Обамеянга, после которого гости сумели забить еще дважды благодаря шикарному голу в девятку Даниэля Калиджури и выстрелу головой от Налдо. К слову, два ассиста в этой встрече было на счету Евгения Коноплянки.

Боруссия Д – Шальке 2:4, 31 тур Бундеслиги-2018/19

Поединок с кризисным Шальке в 31 туре должен был стать очередным легко преодоленным барьером для "шмелей" на пути к успешному окончанию чемпионской гонки с Баварией в Бундеслиге, но вместо этого "заклятые друзья" из Гельзенкирхена де-факто лишили Боруссию шансов на завоевание серебряной салатницы.

В начале встречи Марио Гетце сделал счет 1:0, но "кобальтовым" удалось отличиться дважды к перерыву, а в середине второго тайма и вовсе увеличить разрыв в счете до двух голов.

Главным маэстро сего атакующего представления стал Даниэль Калиджури, ассистировавший Салифу Сане в эпизодом со вторым взятием ворот, а также отметившегося дублем, причем один из его голов вышел на загляденье.

До и после гола Калиджури со штрафного сдали нервы у Марко Ройса и Мариуса Вольфа, получивших по красной карточке, причем в обоих случаях довольно спорных.

Тем не менее, Боруссия проявила характер и сумела вдевятером отквитать один мяч (Аксель Витсель), но точку в этом противостоянии поставили именно гости, а, точнее, нынешний форвард Боруссии из Менхенгладбаха – Брель Эмболо.

Боруссия – Шальке 4:0, 26 тур Бундеслиги-2019/20

Закончим поединком минувшего сезона Бундеслиги.

Боруссия с легкостью разбила "кнаппен" на зияющем пустотами Сигнал Идуна Парк, а сама встреча стала исторической. Не только и не столько по причине счета, а еще и потому, что состоялась в период возобновления сезона после мирового локдауна в рамках 26 тура Бундеслиги.