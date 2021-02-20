Германия

Дортмундский клуб хочет построить команду вокруг норвежского форварда.

Как сообщает немецкое издание Bild, дортмундская Боруссия в следующее трансферное окно намерена расстаться со своим английским нападающим Джейдоном Санчо, однако желает при этом удержать норвежского форварда Эрлинга Холанда.

20-летний игрок национальной сборной Англии в текущем сезоне успел провести уже 28 поединков, по ходу которых отличился девятью забитыми мячами и 14-ю результативными передачами.

Трансферная стоимость Санчо, у которого на руках есть действующее до лета 2023 года соглашение со "шмелями", согласно данным портала Transfermarkt, оценена в 100 млн евро. При этом, осеннее трансферное окно прошло под аккомпанемент слухов о его возможном уходе из команды.

На счету Холанда от момента старта нового футбольного года уже есть 24 матча, в которых норвежцем было забито 25 голов и роздано 7 голевых передач. Его трансферная стоимость, по мнению того же источника, составляет 110 млн евро, а соглашение с клубом истекает на год позже.

В очередной раз зарекомендовать себя с лучшей стороны оба игрока Боруссии Д получат шанс во время гостевого Рурского дерби против Шальке, которое состоится 20 февраля. Начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.