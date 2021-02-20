Германия

Завершились некоторые игры 22-го тура чемпионата Германии.

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги завершились еще три матча.

Боруссия М в домашних стенах неожиданно уступила Майнцу (1:2).

Онисиво вывел Майнц вперед на 10-й минуте встречи. Через 16 минут Боруссия сравняла усилиями Штиндля.

Во втором тайме забил Майнц. Штегер на 86-й вывел гостей вперед. Этот мяч стал последним в игре.

Боруссия М — Майнц 1:2

Голы: Штиндль, 26 - Онисиво, 10, Штегер, 86

Боруссия М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Лазаро (Вольф, 81), Крамер (Закария, 46), Хофманн, Нойхаус, Штиндль, Плеа (Тюрам, 73).

Майнц: Центнер, да Кошта, Белль (Хак, 64), Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Латца (Штегер, 63), Кор, Баррейро (Боэтиюс, 81), Салаи (Глатцель, 69), Онисиво (Буркардт, 69).

Предупреждение: Крамер

Кельн дома минимально уступил Штутгарту (0:1).

Первый гол пришел в начале второго тайма. Калайджич воспользовался передачей от Сосы и вывел Штутгарт вперед.

Кельн — Штутгарт 0:1

Гол: Калайджич, 49

Кельн: Хорн, Чихос, Хорхе Мере, Эхизибуэ (Майер, 69), Якобс, Честич (Дрекслер, 61), Вольф, Схири, Реджбечай, Дуда (Озджан, 69), Деннис.

Штутгарт: Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Кастро (Томми, 67), Эндо, Мангаля, Ферстер (Кулибали, 75), Вамангитука, Калайджич (Климович, 74).

Предупреждения: Честич, Кемпф.

Берлинский Унион в гостях вырвал победу у Фрайбурга (0:1).

На 64-й минуте счет открыл полузащитник гостей Премель после передачи от Ингвартсена.

Фрайбург - Унион 0:1

Гол: Премель, 64

Фрайбург: Мюллер, Гульде (Шлоттербек, 68), Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Чжон Ву Ен, 64), Сантамария, Шмид, Хаберер (Хайнц, 46), Петерсен (Демирович, 64), Хелер (Шаллаи, 64).

Унион: Кариус, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц (Гиссельманн, 76), Андрих, Премель, Похьянпало (Муса, 69), Ингвартсен, Бюльтер (Эндо, 76).

Предупреждения: Грифо, Ленц, Хелер.