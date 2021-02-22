Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Хоффенхайм принимал Вердер в матче 22-го тура Бундеслиги и праздновал победу с разгромным счетом — 4:0.

Хозяева открыли счет в середине первой половины усилиями Бебу, а развили преимущество под занавес тайма благодаря точному удару Баумгартнера. Во втором тайме Хоффенхайм забил еще два гола.

После 22 туров Хоффенхайм набрал 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, а у Вердера 23 балла и 12-я строчка.

Обзор матча:

Хоффенхайм — Вердер 4:0

Голы: Бебу, 28, Баумгартнер, 44, Даббур, 49, Рюттер, 90

Хоффенхайм: Бауманн — Ричардс, Гриллич, Адамс — Джон, Самассеку, Руди (Адамян, 81), Кадержабек (Богард, 81) — Баумгартнер (Рюттер, 87) — Даббур (Крамарич, 61), Бебу (Сессеньон, 87)

Вердер: Павленка — Фридль, Топрак, Велькович (Шмид, 46) — Агу, Эггештайн, Мевальд (Фюллькруг, 56), Биттенкурт (Осако, 56), Гебре Селассие — Рашица (Мбом, 69), Саргент (Динкчи, 82)

Предупреждения: Руди, Кадержабек — Топрак, Фридль