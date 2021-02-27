Германия

Евгений Кузьменко разбирается, с чем связаны успешные выступления Вольфсбурга в сезоне-2020/21.

Работа Оливера Гласнера в Вольфсбурге – яркий пример работы на длинной дистанции. Еще год назад Вольфсбург выглядел весьма посредственной командой, которую без особых проблем проходил, например, Шахтер в Лиге Европы, и которая чудом залетела в еврокубки, заняв 7-е место по итогам сезона Бундеслиги. А прямо сейчас Вольфсбург – третья сила Германии (да, звучит удивительно, но нынешнее 3-е место Волков не заслуженным не назовешь), не проигрывает в чемпионате восемь матчей к ряду (из них 5 побед), и вполне может побороться за победу в Кубке страны (там уже нет Баварии и осталось не так много матчей до финала).

Как кажется, весь прошлый сезон Гласнер был в роли сыщика. Он искал. Искал оптимальное сочетание футболистов и оптимальную под это сочетание формацию. Ведь свои принципы игры он донес до игроков достаточно быстро. Они следующие:

• баланс между высоким и средним блоком в позиционной обороне (Волки – четвертые по интенсивности прессинга в прошлом сезоне. Этот аспект Гласнер действительно хорошо натренировал);

• атакующие фуллбеки и необычные функции инсайдов – как основа эффективности позиционных атак;

• активное использование контрпрессинга в переходной фазе «Атака-Оборона»;

• максимально быстрая доставка мяча ближнему к воротам соперника игроку в переходе «Оборона-Атака».

Оставалось только, повторюсь, подобрать схему и сочетание, через которую футболисты смогут максимально правильно интерпретировать все главные постулаты новой игры.

Наиболее часто использованные схемы в прошлом сезоне:



3-4-3 – 30%

4-4-2 – 16%

3-4-2-1 – 15%

4-2-3-1 – 12%

Наиболее часто использованные схемы в нынешнем сезоне:

4-2-3-1 – 65%

Остальные формации не достигают даже 10% использования.

Модель 4-2-3-1, и особенно новое сочетание футболистов действительно решили много проблем Вольфсбурга. Гласнер искал, Гласнер – нашел.

Основное стартовое сочетание Волков в этом сезоне:

46-летний главный тренер нижнесаксонцев не меняет это стартовое сочетание футболистов на протяжении 5 последних матчей — это хороший показатель того, что данные 11 исполнителей — лучшие на сегодняшний день в ростере. Они лучше других понимают те задачи, которые требуются от них на той или иной позиции.

А теперь давайте пройдемся по персоналиям, которые как раз и воплощают в жизнь задумки тренера, те принципы, о которых мы уже упомянули выше.

Центр обороны. Максенс Лакруа, пришедший летом из французского Сошо, очень сильно помог решить проблему в обороне. Он здорово сыгрался с Джоном Бруксом: у них отличное взаимопонимание, они хорошо чувствуют друг друга, хорошо коммуницируют на футбольном поле. Теперь у Волков действительно качественная связка ЦЗ. У команды вторая лучшая оборона лиги – 19 пропущенных в 22-х матчах (только у РБ Лейпцига меньше – 18).

Фуллбеки. Как уже было отмечено, важнейшие звенья в модели Гласнера – крайние защитники. Наконец-то стабильно хорошо заиграл Кевин Мбабу. Швейцарец в этом сезоне окончательно вытеснил бразильца Вильяма, который еще год-полтора назад казался максимально незаменимым игроком Вольфсбурга. Мбабу настолько уверенно и продуктивно играет, что Вильям даже попросил аренду и уехал в утопающий Шальке.

На противоположном краю Пауло Отавио, пришедший еще летом 2019-го из Ингольштада, здорово заменил вечно травмированного Жерома Русийона. Теперь француз даже когда здоров (а бывает это не часто) — не проходит в состав. Отавио также играет очень эффективно и с точки зрения атакующих действий, и с точки зрения оборонительных.

Инсайды. Классно вписался в состав еще один новичок – Ридле Баку, пришедший летом из Майнца. Немец тоже одинаково полезен и в атаке, и в обороне. Универсальный солдат, способный закрыть всю бровку. Атлетичен, прекрасно готов физически, и при этом хорош на мяче.

Разыгрался и другой швейцарец — Ренато Штеффен. Этот мелкий и юркий парень уже 4-й сезон в Вольфсбурге, но по-настоящему проявлять себя начал именно в этом году. Гласнер нашел ему идеальное применение. В чемпионате у него 5+4 по системе гол+пас. Шесть из девяти очков (4+2) Штеффен набрал в 2021 году.

Центр поля. Один из лучших игроков этого состава Вольфсбурга – Ксавьер Шлагер. Австриец, возможно, ключевой футболист в системе Гласнера. Шлагер – не яркий игрок (не обладает какой-то гениальной техникой, не пасует на уровне условного Флориана Нойхауса, редко забивает и ассистирует), но очень полезный: сочетает отличный контроль, прессинг-устойчивость и продвижение мяча, качественное перемещение как на позиции «восьмерки», так и на позиции «десятки», и большую работоспособность, особенно в прессинге. Шлагер – воспитанник Ред Булл Зальцбурга, и достаточно успешно выступал за первую команду Быков. Догадайтесь под чьим руководством? Таки да, Марко Розе. Потому не удивительно, что Ксавьер стал ключевой фигурой в позиционной обороне Вольфсбурга – именно он чаще всего управляет командным прессингом.

Главный "дед" Вольфсбурга Макси Арнольд в паре с Янником Герхардом прекрасны как-раз в переходной фазе "Оборона-Атака" – именно на них чаще всего и лежит задача быстрой доставки мяча на единственного форварда команды. Ведь оба прекрасны в пасовой работе.

Форвард. Ну и естесственно, наконечник всей этой структуры, голеадор – Вут Вегорст. Прекрасный нападающий профайла таргетмен. Не быстрый, не то чтобы очень техничный, но максимально полезный в штрафной соперника. Отличный удар + понимание игры (читает эпизоды, за счет чего постоянно опережает защитников) + постоянная атака пространства в зонах завершения делают из голландца Вегорста одного из лучших форвардов Бундеслиги последних трех сезонов. Удивительно стабильный игрок, на самом деле:

• сезон 18/19 – 17+7 в 34 матчах Бундеслиги (провел все игры чемпионата!) ;

• сезон 19/20 – 16+3 в 32 матчах;

• сезон 20/21 – 14+4 в 22 играх.

Ну и, конечно, нужно сказать пару слов о вратаре. Бельгиец Кун Кастеельс также проводит великолепный сезон. Он – лучший голкипер Бундеслиги сразу в нескольких основных вратарских статс-показателях.

Вольфсбург выглядел как очень интересный тренерский проект еще в прошлом сезоне. Но многое не получалось, из-за чего команду как-то не воспринимали всерьез, и совершенно по делу не воспринимали. Сейчас же с Вольфсбургом хочешь-не хочешь, а нужно считаться. Очень сбалансированная команда, с очень четкой системой, с хорошим пониманием этой системы игроками.

Оливер Гласнер на протяжении четырех лет работал в австрийском ЛАСКе, как пошумел этот клуб в Европе в позапрошлом сезоне – все помнят. Залог успешного проекта с этим тренером – дистанция (впрочем, как и в случае со многими другими специалистами). Сейчас руководство Волков позволило Гласнеру строить свой проект, дало ему время. Как итог – пожинают плоды подобного своего подхода. Вольфсбург с большой долей вероятности будет играть в Лиге чемпионов в сезоне 2021/22 – а это большой успех для клуба.