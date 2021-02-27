Германия

Завершились игры чемпионата Германии.

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги завершились еще два поединка.

Вольфсбург дома уверенно обыграл Герту (2:0).

В первом тайме хозяева вышли вперед. На 38-й минуте Клюнтер отметился автоголом. Второй гол пришел на последних минутах игры. Автор гола — Лакруа.

Таким образом Герта не может выиграть на протяжении девяти игр и занимает 15-е место. Вольфсбург пока третий.

Вольфсбург — Герта

Голы: Клюнтер (АГ), 38, Лакруа, 90

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу (Гилавоги, 77), Понграчич, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен (Жоао Виктор, 86), Герхардт, Шлагер, Баку, Вегорст (Бялек, 86).

Герта: Ярстейн, Зефейк (Нетц, 74), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Миттельштедт, Хедира (Гендузи, 54), Дарида (Лукебакио, 74), Тузар, Радонич (Кордоба, 46), Матеус Кунья (Пионтек, 46).

Предупреждения: Пауло Отавио, Мбабу, Понграчич, Бялек

Удаление: Погранчич (Вторая желтая)

Штутгарт не оставил шансов Шальке (5:1).

В первом тайме Эндо оформил дубль и один гол на свой счет записал Калайджич. У Шальке в первой половине игры забил Колашинац.

Во втором тайме Клемент и Дидави отметились в воротах Лангера и поставили восклицательный знак.

Шальке остается последним и не побеждает восемь игр, Штутгарт — девятый.

Штутгарт - Шальке 5:1

Голы: Эндо, 10, 26, Калайджич, 34, Клемент, 88, Дидави, 90+2 — Колашинац, 40

Штутгарт: Кобель, Кемпф (Штенцель, 76), Антон, Мавропанос, Соса, Кастро (Клемент, 63), Эндо, Мангаля, Ферстер (Дидави, 62), Вамангитука (Кулибали, 86), Калайджич (Аль-Гаддиуи, 86).

Шальке: Лангер, Беккер, Мустафи, Тиав, Колашинац, Стамбули (Очипка, 84), Виллиам (Шопф, 57), Маскарель (Бенталеб, 56), Сердар, Харит, Хопп (Раман, 74).

Предупреждения: Беккер, Кастро, Эндо, Тиав, Бенталеб.