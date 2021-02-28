Германия

Завершились очередные поединки 23-го тура чемпионата Германии.

Сегодня, 28 февраля, продолжают проходить поединки 23-го тура немецкой Бундеслиги.

В первом матче игрового дня Унион на своем поле расписал мировую с Хоффенхаймом. Встреча закончилась со счетом 1:1. На гол Макса Крузе на девятой минуте встречи, гости ответили забитым мячом в свои ворота от Кевена Шлоттербека.

После 23 матчей Унион набрал 34 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги, а у Хоффенхайма 27 баллов и 11-я строчка.

Унион — Хоффенхайм 1:1

Голы: Крузе, 9 — Шлоттербек, 29 (автогол)

Унион: Кариус — Шлоттербек, Кнохе, Фридрих — Ленц (Бюлтер, 46), Премель (Гентнер, 63), Андрих, Тиммель — Похьянпало (Пета, 63) — Ингвартсен, Крузе (Тохерт, 74)

Хоффенхайм: Бауманн — Ричардс, Гриллич, Фогт — Джон (Сессеньон, 67), Самассеку, Руди, Кадержабек — Баумгартнер — Бебу (Адамян, 90+1), Крамарич (Даббур, 90)

Предупреждения: Ричардс, Фогт

Во втором матче дня Аугсбург в гостях одержал минимальную победу над Майнцом со счетом 1:0. Единственный гол гости забили в середине первого тайма, а его автором стал Андре Хан.

Таким образом, Аугсбург набрал 26 очков и остался на 13-м месте, а у Майнца — 17 баллов и 17-я строчка.

Майнц — Аугсбург 0:1

Гол: Хан, 25

Майнц: Центнер — Ниакате, Белль, Сен Жюст — Мвене, Баррейро, да Коста (Езтунали, 84) — Латца (Буркардт, 81), Штогер — Онисиво, Салаи

Аугсбург: Гикиевич — Педерсен, Удуокаи, Гоувелееув, Фрамбергер (Гумны, 68) — Хедира, Штробль — Хан, Бенеш (Оксфорд, 68), Калиджури (Рихтер, 90+3) — Нидерлехнер (Грегорич, 84)

Предупреждения: Латца — Фрамбергер, Штробль