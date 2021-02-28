Германия

Гельзенкирхенцы уволили Кристиана Гросса.

Руководство Шальке приняло решение прекратить сотрудничество с Кристианом Гроссом, сообщает официальный сайт клуба.

Последней каплей для гельзенкирхенцев стало унизительное поражение в минувшем туре от Штутгарта со счетом 1:5.

Кристиан Гросс проработал в Шальке всего лишь 63 дня, успев провести 11 матчей, в которых в среднем набирал 0,45 балла за игру.

Отметим, что п о ходу сезона клуб расстался с Дэвидом Вагнером, Оливером Баумом, Хубом Стевенсом и Кристианом Гроссом.

Напомним, что ранее игроки Шальке попросили уволить главного тренера — руководство ответило отказом.